9 prostych kroków do perfekcyjnej sypialni ZEN

Filozofia Zen wpłynęła na aranżację wnętrz i zagościła się w nich na dobre. Nawiązuje do spokoju i odetchnienia, dzięki czemu idealnie nadaje się do urządzania sypialni. Tylko w jaki sposób na co dzień ukoić nasze zmysły z pomocą prostych zabiegów? Cóż, wszystko sprowadza się do odpowiednich materiałów, oświetlenia i mebli. Dzisiaj przedstawimy Wam 9 prostych kroków, aby wyciągnąć ze swojej sypialni to, co najlepsze!