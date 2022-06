Przed i po, czyli niezwykła przemiana na wysokościach

Życie w dużym mieście wiąże się z wiecznym pędem, pogonią za pracą, pieniądzem i stałym brakiem czasu.Kiedy już wrócimy do domu chcielibyśmy mieć takie miejsce, w którym usiądziemy, zrelaksujemy się z lampką wina z i spojrzymy na kolorowe światła miasta. W tym przypadku właściciele mieszkania niestety nie mogli sobie na to pozwolić. Ich balkon prezentuje się bardzo niedbale, obskurnie i niechlujnie. Ususzone rośliny oraz obdarte ściany kreują zubożałą atmosferę i z pewnością nie zachęcają do spędzania czasu w tej przestrzeni.