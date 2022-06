5 najczęstszych błędów w aranżacji wnętrz

Zdecydowana większość z nas uważa, że szafki kuchenne powinny być poprowadzone aż do samego sufitu. Rzeczywiście jest to jakieś rozwiązanie, które przede wszystkim daje nam dodatkową przestrzeń do zagospodarowania. Jednak jeśli chodzi o kwestię wizualną i higieniczną to nie jest to opcja godna polecenia. Kurz, para wodna przedostają się w szczelinę pomiędzy sufitem a szafką, przez co utrzymanie ich w czystości jest w zasadzie niemożliwe. Poza tym brak małej przerwy skraca wnętrze i je przytłacza.