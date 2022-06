Mieszkanie z nutą glamour do skopiowania (nie tracąc majątku)

Chcielibyśmy zaprowadzić Was dziś do mieszkania, które jest zdefiniowane przez luksusu i elegancję. Ten apartament zaprojektowany przez architektów Dutta Kannan z Bangalore, to po prostu, wspaniały pokaz nowoczesnych wzorów, inteligentnych i kreatywnych pomysłów oraz najwyższej jakości materiałów. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do powstania takiego cudu dekoracyjnego.

Zainspirujcie się dbałością o szczegóły i dokładnością wymagających właścicieli i projektantów. Za pomocą atrakcyjnych produktów i innowacyjnych wzorów, nastrojowego oświetlenia i neutralnej palety kolorów udało się stworzyć coś naprawdę nadzwyczajnego.

Podwieszony sufit podkreślony oświetleniem, uroczy żyrandol i dodatki uczyniły to mieszkanie spektakularnym pokazem architektonicznym. Zapraszamy Was na wycieczkę po tej nieruchomości.