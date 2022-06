Jak urządzić łazienkę w stylu rustykalnym?

Tym, co stanowi podstawę stylu rustykalnego, to materiały- używa się tych jak najbardziej naturalnych, do których należą przede wszystkim drewno, kamień, cegła. Te z kolei zestawia się z zazwyczaj białą ścianą, która stanowi świetne tło eksponujące materiały wcześniej wymienione. Styl rustykalny to także akcenty i elementy stare, pozornie zużyte, które jednak emanują antycznym czarem. Elementy architektoniczne, takie jak drewniane belki na suficie, to właściwie nieodłączny element rustykalnych wnętrz. Także inne elementy architektury wnętrz, takie jak stropy, czy staromodne okna będą dodawać klimatu. W urządzaniu wnętrz na modłę rustykalna dominują meble drewniane, te o zabarwieniu antycznym, lekko zużytym i powycieranym. Duża wagę przykłada się do elementów naturalnych, nie tylko jeżeli chodzi o materiały, ale i tekstylia czy dodatki dekoracyjne.