Dom jednorodzinny, w którym każdy pokój jest piękny

Koszt budowy domu jest zależny od systemu, który wybierzemy. System zlecony to koszt ok. 216 tys. zł, jednak miejcie na uwadze, że jest to stan surowy, do którego należałoby doliczyć koszt wykończenia, czyli. ok. 127 tys. zł. Łączna kwota zatem opiewa na ok. 343 tys. zł. Natomiast system gospodarczy to łączny koszt ok. 297 tys. zł wraz z wykończeniem. Jednak pamiętajcie, że nie zawsze wybór tańszego systemu pozwoli Wam zaoszczędzić pieniądze. Przede wszystkim powinniście mieć odpowiednią wiedzę, umiejętności i praktykę, aby podjąć się realizacji domu systemem gospodarczym.