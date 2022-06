9 świetnych pomysłów na salon

Każde wnętrze jest inne i do każdego powinniśmy podejść zupełnie inaczej. Zależnie od wielkości, przeznaczenia i ilości naturalnego światła powinny zostać dobrane kolory, które będą dominować we wnętrzu. Jeśli chcemy mieć jasną przestrzeń, oczywiście sięgniemy po biel i jasne barwy – w przypadku dużych pomieszczeń możemy sobie pozwolić na ciemniejsze kolory. Jednak jak powinniśmy dobierać intensywne barwy? Jeśli stanowią one wyłącznie dodatek, czy dekorację – nie musimy się martwić. Dopiero przy dominującym kolorze powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy wnętrze nie zostało zdominowane przez daną barwę. Jak widać, nawet klasycznie urządzone wnętrze z eklektyczną nutą może świetnie współgrać z intensywną żółcią i mocnym różem.