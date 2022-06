Żywopłot – najlepsza opcja do ogrodu!

Oczywiście oprócz podlewania żywopłotu należy go wyściółkować i podcinać. Bez względu na to kiedy nasz żywopłot został posadzony i jaka to grupa roślin, podcinanie powinniśmy zacząć już na początku, dzięki czemu będzie bujny i gęsty już od nasady. Czas na następne prace z sekatorem czeka nas dopiero po upływie roku. Jednakże nie dotyczy to wszystkich roślin – buk i grab nie powinny być przycinane przez 2 lata po posadzeniu. Najłatwiejsze zadanie mają właściciele żywopłotów liściastych zimozielonych, które wymagają cięcia dopiero po 3 latach po posadzeniu.

