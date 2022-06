Typowa łazienka z lat 70tych staje się nowoczesna i spektakularna

Oto zdjęcia łazienki sprzed metamorfozy. Słowa nie są potrzebne, ponieważ tragiczny stan łazienki jest całkiem oczywisty. Ciemna zieleń podłogi, kolorowe i ciężkie płytki, a do tego urządzenia sanitarne (włącznie z mydelniczką) w okropnym kolorze różowym! Koszmar, ale czego można się spodziewać po łazience, która zatrzymała się w czasie, która zupełnie nie wpisuje się we współczesne standardy stylu i elegancji. Vintage jest zawsze doceniany, ale w tym przypadku mamy do czynienia ze złym smakiem, a wręcz brakiem jakiegokolwiek poczucia smaku i estetyki.