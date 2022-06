Wnętrza w stylu folk – wspaniały trend 2016!

Styl folkowy i motywy ludowe są wyjątkowo charakterystyczne i rozpoznawalne. Wśród nich królują łowickie i kurpiowskie wzory, które zachwycają bogactwem kolorów. Ten styl to przede wszystkim szaleństwo barw! Jeżeli chcemy wnieść do wnętrza trochę energii, to właśnie takie etno-eksperymenty powinny się najlepiej sprawdzić, ponieważ gwarantują wyjątkową atmosferę. Folklor był nie raz odkrywany przez artystów każdej profesji, w literaturze, muzyce, malarstwie – zazwyczaj są to dzieła inspirowane polskim folklorem i tak też dzieje się w przypadku aranżacji wnętrz. Nie możemy przesadzić z wzorami i ludowymi motywami, ponieważ osiągniemy kiczowaty efekt – czyli przeciwny do zamierzonego! Odpowiednie ujęcie wzorów i motywów charakterystycznych dla ludowych tradycji to klucz do uzyskania fantastycznej aranżacji. Należy do tego podejść z dystansem i umiarem.