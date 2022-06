10 pomysłów na dekorowanie ścian

Ściany wyłożone drewnem tworzą przytulną, ciepłą i elegancką atmosferę. W zależności od użytego drewna możemy uzyskać różne odcienie – różnica dotyczy również budżetu. Jeśli chcesz dodać nieco drewna do wnętrza, ale ze względu na budżet nie możesz sobie na to pozwolić, to świetnym zamiennikiem są panele, które imitują drewno. Ściany pokryte takimi płytami są odporne, izolacyjne i łatwe do zainstalowania.

