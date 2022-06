Top 5 tygodnia- domy i wnętrza z efektem WOW!

Są takie projekty domów, które zadziwiają – czy to z powodu ich nietypowej bryły, oryginalnego koloru, czy też innowacyjnych materiałów użytych do pokrycia ich zewnętrznej fasady. Nasz zachwyt wzbudzają także wnętrza, skrywające się wewnątrz. Jeżeli należycie do tych spragnionych codziennej dawki najwyższej jakości architektury, designu i aranżacji wnętrz, homify to doskonały wybór! Codziennie prezentujemy Wam przykłady pięknych domów i ich wnętrz z całego świata, inspirując Was w ciągłym dążeniu do stworzenia swojego domu marzeń! Zobaczcie, jakie projekty cieszyły się największą popularnością w mijającym tygodniu!