Eleganckie drzwi wejściowe, czyli jak wyróżnić się na osiedlu – 10 przykładów

Fasada od ulicy jest wizytówką domu – o tym wie każdy. Ale czy pamiętamy o tym, jak ważną rolę odgrywają w niej drzwi wejściowe? Miejsce przejścia pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem: i dla nas, i dla naszych gości. Efektowne drzwi wejściowe wyróżnią nasz dom, zaintrygują przechodniów. Nie możemy zapomnieć, że muszą być przede wszystkim praktyczne oraz dopasowane do bryły naszego gniazdka.

Na co się zdecydować, kiedy producenci drzwi kuszą tak szeroką ofertą? Sprawdzony sposób homify to przeglądać jak najwięcej realizacji i szybko przekonać się, co najbardziej przyciąga naszą uwagę…