Dom pełen wygody

Czasem na homify pokazujemy Wam spektakularne rezydencje, a czasem domy jednorodzinne, w których mógłby zamieszkać każdy z nas. W dzisiejszym Katalogu Inspiracji będzie o budynku zaliczającym się do tej drugiej grupy. Czeka nas wyprawa w tropiki, chociaż zdradzą nam to jedynie palmy rosnące w ogrodzie. Gdyby nie one, moglibyśmy uwierzyć, że dom znajduje się na pobliskim osiedlu… a nie w Brazylii!

W projekcie ekspertów z Canatelli Arquitetura e Design nowoczesność i przytulność spotykają się, tworząc idealny dom dla małej rodziny. Wybierzecie się z nami w tę podróż?