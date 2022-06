Kiedy urządzamy nasz wymarzony dom czy mieszkanie, najważniejszy będzie oczywiście wybór mebli. Chociaż jest to bardzo ekscytujące, to wymaga jednak podejmowania przemyślanych rozwiązań, mierzenia i dopasowywania do siebie elementów z dosłownie matematyczną precyzją. Wysiłek ten osłodzić sobie możemy inną czynnością: dobraniem dekoracji.

Urokliwe przedmioty kupuje się bardzo łatwo, często bez zastanowienia. Czasem warto zaszaleć lecz przez większość czasu dla domowego budżetu lepiej będzie, jeśli to szaleństwo utrzymamy w ryzach. Dlatego też w dzisiejszym Katalogu Inspiracji pokazujemy Wam aż 10 pomysłów na piękne i tanie dekoracje oraz akcesoria.

Przyjemność dekorowania może być lekka dla portfela! Przekonajcie się sami…