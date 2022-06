10 super pomysłów na samodzielnie wykonane meble i dekoracje!

Jeżeli masz starą komodę używaną jeszcze przez dziadków i nie wiesz, jak włączyć ją do wystroju naszego domu, to właśnie to jest przykład na ładne i oryginalne rozwiązanie. W tym przypadku jest to pokój dziecięcy, w koszykach możemy umieścić pieluchy i ręczniki. Jednakże takie rozwiązanie możemy zastosować we wszystkich pomieszczeniach. Wystarczy pomalować odświeżyć komodę, zebrać kilka wiklinowych koszyków i pomalować je na biało, czarno lub w jasnych odcieniach, co będzie wyglądać równie dobrze.