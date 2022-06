Meblarskie trendy – skrzynki na owoce!

Jeśli wydaje Ci się, że po elementach wyposażenia wykonanych z palet widziałeś już wszystko, to jesteś w błędzie. Nowe trendy w aranżacji wnętrz oraz podejściu do dbania o środowisko stały się inspiracją do stworzenia niekonwencjonalnych rozwiązań, w przechowywaniu wykorzystujących niepotrzebne produkty przemysłowe, na przykład drewniane skrzynie. Jeżeli wcześniej służyły one jedynie do składowania owoców i wina lub, co gorsze, leżały nieużywane, teraz odnajdują swoje nowe zastosowania w naszych domach!

Skrzynki na owoce zadomowiły się w naszych mieszkaniach i z pewnością zostaną tam na dłużej. Przekształcone na szuflady, półki, a nawet stoliki nocne stały się ważnym eko-elementem wyposażenia i świetnym materiałem dla wszystkich, których hobby jest DIY. Jeśli ktoś jeszcze nie odkrył tej praktyki, to najwyższy czas zapoznać się z niektórymi realizacjami wykonanymi z drewnianych skrzynek na owoce, które oferuje nam Ecodeco Mobiliario.