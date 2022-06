6 pomysłów na kuchenną biblioteczkę

Barek to oryginalny pomysł na oddzielenie przestrzeni w przypadku kuchni otwartej na salon. Jest też ciekawym rozwiązaniem na zagospodarowanie dużej kuchni. Na co dzień może pełnić funkcję stołu, bufetu, miejsca do pracy lub… biblioteczki. W małych wnętrzach idealnym miejscem na barek może być także wyspa łącząca kuchnię z salonem. Mebel przedstawiony na zdjęciu to zlew, kuchenka, barek i biblioteczka w jednym! Jego jasne i nowoczesne kolory, optycznie powiększają przestrzeń, a kolorowe książki z pewnością zwrócą uwagę zasiadających przy barku gości.