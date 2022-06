Spełnienie marzeń na 45 m2

Małe przestrzenie to ogromne wyzwanie przede wszystkim dla kreatywności i pomysłowości architekta. Tego typu przestrzeń jest nie tylko wymagająca, ale także problematyczna, bowiem na kilkudziesięciu metrach musimy zorganizować oprócz miejsca do spania czy wypoczywania, także kąt spożywania posiłków czy pracy. W wielu przypadkach mały metraż daje nam ogromne pole do popisu, przez co możemy poluźnić wodze naszej wyobraźni i dać się ponieść kreatywności. Często są to przestrzenie wyjątkowo innowacyjne i niezwykłe co udowodnimy Wam w dzisiejszym artykule. Bohaterem cyklu homify 360 jest małe mieszkanie o łącznym metrażu 45 metrów kwadratowych. Zobaczcie jak na tak ciasnej i ograniczonej przestrzeni udało się funkcjonalnie zaprojektować wnętrze.