Przed i po: transformacja garażu w loft

Z tej perspektywy widzimy doskonale, z jaka przestrzenią mamy do czynienia. Klasycznie przypomina ona każdy zapuszczony garaż, z obdrapanymi ścianami z poszarzałych cegieł, nieistniejącą podłogą oraz obskurnymi oknami pod sufitem. Całość prezentuje się niezwykle ponuro i zdecydowanie nie nadaje się do niczego- czy to do trzymania tam samochodu, czy też do mieszkania! Kolejne zdjęcia udowodnią jednak, że wyobraźnia i możliwości projektantów wnętrz nie znają granic!