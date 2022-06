Prosty i nowoczesny dom, który Was zachwyci

Nowoczesny i dizajnerski dom to marzenie każdego z nas. Jednak koszty związane z utrzymaniem i wybudowaniem tego typu nieruchomości mogą nam się wydawać abstrakcyjne. Otóż wszystko zależy od metrażu Waszego domu, a także wykorzystanych materiałów do jego budowy. Im projekt jest bardziej wymyślny i zakłada użycie naturalnych, sprowadzanych zza granicy materiałów, tym koszt jego wybudowania jest wyższy. Rozwiązaniem dla nowoczesnej architektury mogą okazać się prefabrykaty, czyli materiały, którego parametry użytkowania są zbliżone do pożądanych bądź też wymagają niewielkiej obróbki. W tej sytuacji koszt oraz czas budowy są znacznie niższe, a efekty porównywalne do tradycyjnej techniki budownictwa.

Dziś wraz z cyklem homify 360 chcielibyśmy przedstawić Wam fantastyczny projekt nowoczesnego domu jednorodzinnego, który zapewne Was zachwyci i rozbudzi w Was pragnienie posiadania tego typu nieruchomości.