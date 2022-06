Dom jednorodzinny jak marzenie

W niniejszym Katalogu Inspiracji chcielibyśmy zaprezentować Wam to, co na homify kochamy najbardziej, czyli przytulny dom jednorodzinny z ogrodem. Rezydencja ze zdjęć, idealnie nadająca się dla pary z dzieckiem bądź dziećmi, choć pod wieloma względami nowoczesna, posiada też co nieco z tradycji - na przykład klasyczne linie na elewacji. Co więcej, zdominowana przez odcienie białego, czarnego i szarego, poszczycić może się bardzo przemyślanym i udanym rozkładem wnętrza. Nie czekajmy zatem dłużej i szybko przyjrzyjmy się wybranemu obiektowi bliżej!