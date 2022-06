Jak urządzić domowe biuro?

Tym, co zazwyczaj wprowadza największy chaos do domowego biura i gabinetu, to wszechobecne kable. Praktycznym i funkcjonalnym rozwiązaniem jest specjalna wnęka w niektórych biurkach, w której umieścić można przedłużacz i właśnie tam trzymać wszystkie wtyczki i kable. Tym sposobem, nie będą one kłębić się na powierzchni, wprowadzając chaos nie tylko do naszych wnętrz, ale i do naszych umysłów.