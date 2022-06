Metamorfoza domu babci

To, co widzimy na miejscu ciemnego korytarza, jest wręcz niemożliwe! Wszystko dzięki śnieżnej bieli oraz schodom prowadzącym na otwarty strych, co skutecznie powiększa powierzchnię i niweluje klaustrofobiczne uczucie. Światło doskonale przenika oba poziomy, tworząc bardzo jasny hall. Podłoga również podkreśla ciepłą atmosferę pomieszczenia, dzięki przyjaznemu kolorowi drewna.