Polski design: niesamowite oświetlenie

Produkty opatrzone marką polskiego designu zyskują sobie coraz większą popularność, nie tylko w naszym kraju, ale także za granicą. Polscy projektanci należą do nowej fali współczesnego designu, tworząc produkty o charakterze innowacyjnym, niekonwencjonalnym i intrygującym. Ich prace wpisują się w najnowsze światowe trendy aranżacji wnętrz, ale co czyni je zupełnie wyjątkowym, to fakt, iż niosą za sobą stuprocentową polskość- zarówno jeżeli chodzi o zamysł koncepcyjny, jak i ich wykonanie. Wspierając polski design przyczyniamy się do popularyzacji rodzimej branży produktów do wystroju wnętrz, wspieramy polską twórczość i kreatywność, a także naszą rodzimą gospodarkę!

Biorąc to wszystko pod uwagę, rozpoczynamy na homify serię artykułów, mających na celu rozpowszechnianie polskiego designu, w których będziemy prezentować produkty ze znakiem towarowym „Made in Poland”. Dzisiejsze, inauguracyjne wydanie dotyczy wyjątkowego oświetlenia, w której to dziedzinie Polski design ma wiele do zaoferowania- zobaczcie sami!