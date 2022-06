7 rzeczy, które zupełnie odmienią Twoją łazienkę!

Tekstylia w łazience, czyli wszystkie ręczniki, zasłony, rolety, maty, dywaniki i inne akcesoria z materiału stanowią dodatek do każdej łazienki, a ich kolor i forma mogą zmienić aranżację wnętrza. Jeżeli chcemy podkreślić kolorystykę panującą w łazience powinniśmy sięgnąć po białe akcesoria lub będące w tej samej barwie co ściany, jeżeli zaś chcemy urozmaicić wnętrze, najlepszym wyborem będą kontrastujące kolory lub wypełnione wzorami. Większość akcesoriów możemy dopasować pod wybrany klucz kolorystyczny, co ułatwi nam zespolenie kompozycji. Ręczniki i dywaniki w łazience są czymś oczywistym, ale jeśli chcemy dodać coś nieoczekiwanego, to np. długie zasłony się w tej roli sprawdzą. Nie w każdej łazience możemy sobie na nie pozwolić ze względu na wilgoć, mały metraż i wiele innych czynników, ale jeśli chcemy otrzymać romantyczną i zwiewną łazienkę, to duże okno powinniśmy przesłonić mglistą zasłoną – efekt gwarantowany!