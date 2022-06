homify 360°: nowoczesny dom z basenem

Tak jak łazienka, sypialnia jest bardzo spójna. Pochyły sufit nadaje pomieszczeniu ciekawy efekt. Lewa strona pokoju jest niższa, ale za to otwarta dzięki umieszczonemu w ścianie oknu. Po prawej stronie znajdziemy ogromnych rozmiarów regał będący głównym meblem w tym pomieszczeniu. W sięgnięciu do najwyższych półek pomoże nam drabina umieszczona na szynie ułatwiającej dostęp do dowolnej części regału. Surowy sufit nadaje całości industrialnego klimatu.