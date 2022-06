homify 360°: górska chata w Avoriaz

Pierwsze, co rzuca się tu w oczy, to łazienka stanowiąca integralną część pokoju – w żaden sposób od niego nie oddzielona. Rozwiązanie niecodzienne i bardzo ciekawe, wyróżniające go od wcześniejszych pomieszczeń. W porównaniu z poprzednim pokojem ten utrzymany jest w chłodniejszych barwach. Surowe płytki ścienne ożywiono kamienną mozaiką w tej samej tonacji. Oprócz tego w pokoju odnajdujemy znaną już z reszty domu szarą wykładzinę. W wannie można się zrelaksować przy zapalonych świeczkach. Tak funkcjonalne wykorzystanie powierzchni zasługuje na pochwałę.