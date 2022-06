homify 360°: rajski apartament w Madrycie

W hiszpańskim domu nie może zabraknąć basenu. Długi, podłużny zbiornik dostosowano do posiadanej powierzchni i umieszczono na tyłach budynku. Podczas upalnych dni w słonecznej Hiszpanii przyniesie on domownikom ochłodę i z pewnością będzie frajdą dla najmłodszych! Po orzeźwiającej kąpieli będziemy mogli wypocząć na wąskim tarasie z kamienia delektując się hiszpańskim słońcem. Obok basenu znajdziemy także oddzielne jacuzzi z podgrzewaną wodą i wygodnymi siedzeniami. Taki dom to wymarzone miejsce na urlop!

