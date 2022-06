Jak wybrać idealne meble kuchenne?

Wybór odpowiedniego materiału do kuchni to istotna kwestia. Pamiętajmy, że jest to miejsce, które nieczęsto zmieniamy, dlatego warto zastanowić się, które tworzywo będzie trwałe oraz funkcjonalne. Jakie meble kuchenne wybrać? Najwięcej uwagi zwracamy na fronty mebli kuchennych, ponieważ to one decydują o stylu oraz estetyce danego wnętrza. Do ich wyrobu stosuje się drewno, płyty drewnopochodne oraz szkło. Najtrwalszym materiałem jest drewno, zwłaszcza gatunki drzew liściastych. Decydując się na drewniane fronty szafek kuchennych musimy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu, ponieważ pod wpływem dużej wilgotności oraz dużych zmian temperatur może się ono odkształcać, pękać. Niestety cena tego typu mebli kuchennych jest wysoka, co może okazać się czynnikiem decydującym. Znacznie tańszym rozwiązaniem są meble wykonane z płyt wiórowych. Ich cena jest na tyle atrakcyjne, że obecnie jest top najpopularniejszy materiał wykorzystywany do zabudowy kuchni. Sam w sobie jest nietrwały i mały odporny na wilgoć, jednak odpowiednio polakierowany może służyć nam przez wiele lat.