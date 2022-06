Nowe szaty króla!

Zabierając się za piękną, ale nieco przestarzałą nieruchomość, Ottenvaneck Architecten podjęli wyzwanie stworzenia nowoczesnej, jasnej i przestronnej willi. To, co osiągnęli, jest niczym cudowna i zapewne niekończąca się inspiracja dla miłośników renowacji i kolegów projektantów, ale co czyni ją tak wyjątkową?

Projekt pokazuje, jak całkowita przebudowa może prowadzić do pozornie nowego domu, który jest nie do poznania w porównaniu do poprzedniego wcielenia. Podczas gdy istniejący budynek został wykorzystany jak najefektywniej, zespół z dobrą podstawą, poprzez specjalną konstrukcję i jej rozbudowanie, oraz przez zastosowanie zaskakujących pomysłów i nowego schematu dekoracji, stary dom dostał szybko zapomniany.

Przyjrzyj się tej niesamowitej transformacji i sprawdź, czy zainspiruje Cię do renowacji własnego domu!