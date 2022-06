homify 360°: rezydencja Menora

Te przepiękne szybujące schody wprowadzają do pomieszczenia lekko industrialny klimat. Balustrada została wykonana z metalowych rurek zawieszonych na suficie. Jedną ze ścian zastępuje przeogromne okno wpuszczające mnóstwo światła. To pomieszczenie wygląda niemalże magicznie a absolutne minimum materiałów jakie wykorzystano do połączenia dwóch pięter stwarza iluzję przestrzeni i otwartości. Marmurowa podłoga kreuje wrażenie majestatyczności i odbija światło, co jeszcze bardziej otwiera przestrzeń pomieszczenia.