Elewacja rewelacja, czyli wszystko o deskach elewacyjnych!

Drewno z pewnością nada architekturze domu bardziej tradycyjnego charakteru. Jest to materiał wymagający, ale jednocześnie bardzo szlachetny – dzięki odpowiedniej pielęgnacji odwdzięczy się zachwycającym wyglądem. Co więcej, możemy nadać mu preferowaną formę – dowolny wymiar oraz kolor – zatem nadaje się on także do elewacji domów o nowoczesnym stylu. Nie jest koniecznością pokrywanie drewnem całej elewacji, czasem wystarczy okryć jedynieczęść budynku, by ten wyglądał stylowo! Architekci często kontrastują drewniane deski elewacyjne z kamieniem, szkłem lub metalem, łagodząc tym samym ich surowy charakter. Widać to na przykładzie projektu studia Wizja.