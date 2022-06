Pokój dla chłopca: 6 inspirujących stylizacji, które pokocha każdy maluch

Zastanawiasz się jak urządzić pokój dla syna, który byłby nie tylko funkcjonalny, ale i pozwalał rozładować szalejącą w Twoim dziecku energię? Urządzając pokój dla chłopca za motyw przewodni powinna posłużyć nam jego pasja. W zależności od tego, czy Twój syn uwielbia dinozaury, czy też może marzy o kosmicznych wyprawach, jego pokój nabierze odpowiedniego charakteru dzięki dopasowanym akcentom i dekoracjom. W tej roli świetnie sprawdzą się rysunkowe naklejki i fototapety.

Podczas urządzania pokoju dla chłopca, można dać ponieść się wyobraźni, należy jednak pamiętać także o praktycznej funkcji jaką powinien on pełnić. Schowki i skrzynie są idealnym miejscem do przechowywania licznej kolekcji aut i klocków. Co do kolorystyki, to przyjęło się, że w pokojach chłopięcych lepiej sprawdzają się kolory z ciemniejszej tonacji. Jednak, zwłaszcza w przypadku młodszych dzieci, często lepiej postawić na żywe barwy: żółty, zielony czy czerwony. Kolory ciepłe i energetyczne w pokoju dziecięcym pobudzają do aktywności fizycznej, natomiast niebieski – intelektualnej.

Jeżeli szukasz więcej kreatywnych i oryginalnych pomysłów, zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym katalogiem inspiracji poświęconym aranżacji pokoju dla chłopca.