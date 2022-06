Dom wielowymiarowy!

Aranżując wejście do budynku oraz obszar dookoła niego zdecydowano się na ciepłą kolorystykę, co niewątpliwie wpłynęło na przytulną atmosferę panującą po tej stronie obiektu. Nikt z odwiedzających na pewno nie będzie wahać się, czy zajrzeć do środka, czy nie. Drewniane okładziny w połączeniu z czerwonymi drzwiami nadają domowi swojski wygląd. Małe otwory okienne zapewniają prywatność, a przy tym są dobrze dopasowane do tej części budynku.