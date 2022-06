Jak urządzić pokój dla dziewczynki? 6 ciekawych pomysłów

Kiedy dziecko zaczyna chować pluszowe misie i lalki jest to czytelny sygnał, że pokój dziecięcy powinien zmienić się w pokój młodzieżowy. Nastoletnim dziewczynom marzą się wnętrza pełne kolorów i ekspresji, które będą nie tylko funkcjonalne, ale też przyjemne dla oka, a co najważniejsze oryginalne. Przedstawiona na zdjęciu fototapeta jest idealnym sposobem na dodanie pokojowi nastolatki osobistego wyrazu. Podkreślenie w wystroju hobby i zainteresowań jest ważne w planowaniu pokoju każdej młodej dziewczyny. Pokoje młodzieżowe mają też bardziej dorosłe i stonowane kolory ścian, a ponieważ zwykle są to wnętrza dla dziewcząt w wieku szkolnym, bardzo istotnym jest także zaplanowanie w nich zacisznego i sprzyjającego skupieniu miejsce do nauki. Biurko powinno być dobrze oświetlone, a fotel wygodny i dopasowany wysokością do jego poziomu.

