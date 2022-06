Jak urządzić mieszkanie na poddaszu?

Łazienka na poddaszu może być urządzona naprawdę oryginalnie i klimatycznie, czasem jednak, trudno pogodzić to z jej funkcjonalnością. Z umywalki i prysznica korzysta się na stojąco, muszą więc znajdować się one w najwyższej części pomieszczenia. Decydując się na wannę powinniśmy umieścić ja prostopadle do skosu. Zapewni nam to wygodny do niej dostęp, nawet jeżeli sufit znajduje się w tym miejscu stosunkowo nisko. Aranżacja ze zdjęcia Lustra i jasne, błyszczące powierzchnię dodadzą łazience trochę przestrzeni, a drewniane panele i szafki dodatkowo ocieplą wnętrze.

Adaptacja poddasza na pomieszczenie mieszkalne to nie lada wyzwanie. Zwłaszcza, kiedy mamy do czynienia z zaniedbanym strychem w wiekowej kamienicy. Inwestując w takie mieszkanie musimy się także liczyć z konieczności doprowadzenia ogrzewania, wzmocnienia izolacji i wymianą okien dachowych na większe i szczelniejsze. Urządzanie poddasza w wielu aspektach przypomina urządzanie małego mieszkania.

