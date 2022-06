10 spektakularnych elewacji

Drewno to jeden z najpowszechniej i najchętniej wykorzystywanych materiałów, nie tylko w budownictwie, ale także architekturze wnętrz. Posiada ogromne właściwości ocieplające, a także dobrą izolację termiczną. Fasada jako najbardziej reprezentatywna część domu, powinna być odpowiednio przyozdobiona tak by wyróżniać się na tle pozostałych domów. Pamiętajcie, że drewno, którego użyjecie do pokrycia fasady, powinno być odpowiednio zabezpieczone, tak by utrzymać je w jak najlepszej kondycji oraz przedłużyć jego żywotność.