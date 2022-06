14 błędów podczas malowania ścian

Ściana, której odpowiednio nie przygotowaliśmy do malowania, to naprawdę zły początek. Chociaż jest to uciążliwe i na pewno pracochłonne, to niestety ściany należy dobrze oszlifować, a następnie oczyścić z kurzu.

Dokładny poradnik znajdziecie w tym artykule: Jak malować ściany? Krok po kroku.