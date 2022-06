Hot trend, czyli wnętrza prosto z Brooklyn'u

Nowy Jork składa się z pięciu okręgów, czyli tzw. dzielnic, wśród nich jest m.in. Brooklyn, który cieszy się opinią o dużym potencjale artystycznym. Ogromne zróżnicowanie etniczne i kulturalne wykreowało wiele współczesnych nurtów. Bardzo popularny stał się mural, czyli rodzaj malarstwa ściennego, którego tematyka jest nieograniczona. Można by powiedzieć, że jest to współczesna forma graffiti, które kojarzy nam się bardziej z wandalizmem i chuligaństwem, aniżeli ze sztuką. Jednak ten typ malowideł w wielu przypadkach przyczynił się do upiększenia budynku, a nie jego oszpecenia. Mural coraz częściej przenika do naszych przestrzeni prywatnych, stając się główną ozdobą nowoczesnych wnętrz.