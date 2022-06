16 wspaniałych i nowoczesnych łazienek z prysznicem

Łazienka na planie podłużnego prostokąta pozwoliła na wprowadzenia kabiny prysznicowej na całą szerokość ściany. Takie rozwiązanie to duży komfort i wygoda, a za sprawą szklanych drzwiczek, nie wpłynęło to negatywnie na powierzchnię pomieszczenia. Kamienna aranżacja łazienki to przede wszystkim elegancja i wysoki standard ale także jakość na lata.