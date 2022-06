TOP 10 – rośliny do ogrodu i na taras!

Pielęgnacja ogrodu może być dla nas nie tylko rozrywką per se, ale także przynosić nam konkretne korzyści w postaci warzyw. Żadna sałatka nie będzie nam smakować tak, jak ta zrobiona z warzyw z naszego własnego ogródka! To rozwiązanie proponujemy raczej mieszkańcom przedmieść czy wsi, gdzie zanieczyszczone powietrze nie przeszkodzi w uprawie zdrowych warzyw. Ciężka praca popłaca, będzie to niemała oszczędność dla naszego portfela!