Styl i klasa w nowoczesnym domu!

Czy patrząc na tę imponującą rezydencję odgadlibyście, że jest to dom gotowy, wybrany z katalogu? My na pewno nie! Budynek prezentuje się niezwykle dostojnie. To prostopadłościan z wysuniętym modułem środkowym, pokryty jednospadowym dachem. Z tej perspektywy możemy podejrzeć drewniane belki podtrzymujące dach. Jedną z największych zalet domów gotowych jest to, że elementy potrzebne do budowy są przygotowywane w warsztacie, dzięki czemu minimalizuje się odpady praktycznie do zera! W tej pięknej fasadzie od ogrodu przyciągają uwagę oczywiście ogromne przeszklenia, do których jeszcze na pewno wrócimy…