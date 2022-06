Czy w domu z kontenera naprawdę da się mieszkać?

Dom z kontenera to bardzo oryginalny pomysł. Na rynku są kontenery mieszkalne, które można zamówić, z bardzo krótkim czasem oczekiwania do dwóch tygodni. Można też znaleźć firmę, która projektuje i stawia domy z kontenerów transportowych, wtedy są większe możliwości dostosowania takiego kontenera do naszych potrzeb, należy tylko projektantowi powiedzieć czego oczekujemy od domu z kontenera. Mamy więc szybką, tanią i ekologiczną budowę. Pomysł rozprzestrzenia się po świecie, owocując coraz to nowszymi projektami i realizacjami, niemniej niezmiennie podstawowym materiałem budowlanym w tym wypadku są metalowe kontenery służące pierwotnie do przewożenia towarów.

W Polsce nie jest to jeszcze popularne rozwiązanie. Lecz przy bardzo wysokich cenach mieszkań i domów oraz ciągle rosnących, być może w niedługim czasie zadomowią się także w Polsce takie alternatywne sposoby na własne mieszkanie. Nie jest to szczyt luksusu i komfortu, ale jeżeli nie mamy gdzie mieszkać, albo mieszkamy w starym zawilgoconym, z grzybem, niejednokrotnie bez łazienki mieszkaniu, to dobrze przygotowany kontener może być jednym z rozwiązań, aby godnie mieszkać.