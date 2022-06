30 m² doskonałego stylu! (11 zdjęć)

Kuchnia widoczna na powyższym zdjęciu wygląda naprawdę pięknie! Proste meble w brązowym kolorze doskonale uzupełnia jasny, drewniany blat roboczy. Nie ma wątpliwości co do tego, że główną rolę odgrywają tutaj biało-czarne płytki. Stanowią one prawdziwą ozdobę tej strefy! Ciekawym rozwiązaniem jest również biały zlew, który nadaje całej kompozycji niepowtarzalnego charakteru. W takiej kuchni na pewno może powstać wiele pysznych potraw!