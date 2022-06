Pawilon dla palaczy

Tym, co zdecydowanie wyróżnia ten projekt, jest materiał, użyty do jego wykonania. Materiałem tym jest beton przepuszczający światło- opatentowany rodzaj betonu, wynaleziony i użyty po raz pierwszy przez węgierskiego architekta Arona Losonczi. Produkuje się go ręcznie, mieszkając szkło, beton a także kawałki kruszywa, co daje niesamowity efekt przenikania światła w każdym kawałku. Bardzo zaawansowana technologia pozwala na wykorzystanie betonu w innowacyjny sposób, nadając mu niespotykaną dotąd lekkość i delikatność.