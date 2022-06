homify 360°: krakowskie mieszkanie z cegłą w środku

Korytarz prowadzący od wejścia w głąb apartamentu to przykład idealnej aranżacji tego typu pomieszczenia. Choć podłużny i wąski, wciąż musi służyć jako pasaż komunikacyjny, prowadzący do kolejnych pokojów w mieszkaniu. Z jednej strony ceglana ściana, a z drugiej jasny, długi regał nie przepełniają tej przestrzeni, a sam mebel gwarantuje liczne miejsca do przechowywania. Idealnie zagrano tu światłem, umieszczając lampy nie tylko na suficie, ale także gdzieniegdzie na ścianach, podświetlając klimatycznie cegły i dekoracje ścienne.

Więcej o urządzaniu korytarza i przedpokoju dowiecie się w Katalogu Inspiracji Jak urządzić mały i wąski przedpokój?