Eklektyczne stoliki do salonu

Meble ze starych drewnianych palet z dnia a dzień zyskują na popularności. Materiał ten jest najpowszechniejszym, jeżeli chodzi o samodzielne produkowanie mebli. Można go szybko i łatwo znaleźć praktycznie wszędzie, na ulicach, na pchlich targach, na tyłach dużych firm i magazynów. Wykorzystując inne materiały pozyskane z recyklingu, można stworzyć zupełnie wyjątkowy i oryginalny mebel, który zadowala każdego wielbiciela życia w zgodzie z naturą. Ten stolik do kawy to doskonały mebel zwłaszcza do niewielkich pomieszczeń, gdyż jest całkowicie mobilny, co oznacza, że można go praktycznie wsunąć pod kanapę czy szafkę, oszczędzając przy tym cenne miejsce.