10 perfekcyjnych grilli na spotkania z przyjaciółmi

Jeśli macie szczęście mieć taras, to jest on idealnym miejscem do zlokalizowania przestrzeni biesiadnej z grillem. Aby zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni, można zrobić drewniany dach z przezroczystą powierzchnią, wpuszczającą promyki słońca, jak widać na zdjęciu. Ten patent pomaga stworzyć atmosferę większego kontaktu z naturą, a można go osiągnąć z pomocą pasków przezroczystego poliwęglanu.