Zabytkowy pałac i jego transformacja w nowoczesną willę

Są takie opuszczone i zaniedbane domy, które magicznie przeistaczają się w luksusowe rezydencje, a także zapuszczone strychy, na których miejscu powstają nowoczesne lofty. Z kolei stare fabryki, garaże i piwnice zamieniają się w stylowe studia i biura, stając się przestrzenią, w której rodzi się kreatywność. Nie jest to bynajmniej tajemnicą, że w świecie architektury i aranżacji wnętrz wiele jest takich przykładów oszałamiających renowacji. To właśnie one stanowią tematykę naszego działu „Przed i po”.

Niektóre projekty po prostu zachwycają, gdyż ich efekt jest niewyobrażalny. Inne jednak przenoszą nasz zachwyt na zupełnie inne poziom- zwłaszcza, gdy w grę wchodzi odrestaurowanie pomnika architektury, będącego częścią europejskiej historii i tradycji.

Tak właśnie dzieję się w przypadku tej przebudowy, której obiektem stał się zabytkowy pałac na Sardynii z połowy XIX wieku. Biuro Officina29-Architetti przeistoczyło go w przepiękną, nowoczesną willę, przy jednoczesnym zachowaniu historycznego czaru.